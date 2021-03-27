Ледяная глыба упала на коляску с младенцем в Вологде

Ледяная глыба упала с крыши девятиэтажного жилого дома в Вологде на коляску с восьмимесячной девочкой. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

Мать гуляла с грудничком рядом с домом № 128 на улице Козленской вечером 26 марта. Там на коляску упала глыба и перевернула ее.

Ребенок с травмой головы попал в местную больницу.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая вопросы соблюдения порядка обслуживания жилого фонда, расчистки его от снежно-ледяных масс и обеспечения безопасной эксплуатации», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», написала «Газета.ru».

Ранее ледяная глыба упала на мужчину, который стоял на крыльце дома в Карелии. Он умер на месте.