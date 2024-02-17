Происшествия 17 февраля 2024, 20:55 Ледяная глыба упала на голову подростка в центре Петербурга В Петербурге сосулька проломила голову 17-летней девочке на набережной Фонтанки РИА «Новости»

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Глыба льда упала в центре Санкт-Петербурга на 17-летнюю девочку и проломила ей голову. Об этом сообщил сайт 78.ru.

По данным издания, несчастный случай произошел на набережной реки Фонтанки. Сосулька сорвалась с крыши дома № 26Б и рухнула на проходившую по улице девочку-подростка. Ее в состоянии средней степени тяжести оперативно госпитализировали.

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Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.

В центре Санкт-Петербурга от падения сосульки также пострадала молодая женщина. Снег со льдом рухнул ей на голову, когда она шла по набережной Мойки. В тяжелом состоянии петербурженку доставили в больницу.

Похожий случай произошел в Москве. Глыба льда с крыши свалилась на женщину. Ее госпитализировали с переломами ключицы, ребер и позвоночника.