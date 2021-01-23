Лед упал с крыши в Саратове и убил школьника

«По предварительным данным, 23 января 2021 года, в дневное время, с крыши пятиэтажного дома №33а на улице Азина города Саратова произошло обрушение льда. Травму, несовместимую с жизнью, получил 11-летний ребенок», — сообщили в ведомстве.

На месте ЧП сейчас работают следователи и криминалисты. Им предстоит установить и изучить все обстоятельства, которые привели к гибели ребенка.

Работой следственной группы руководит глава следственного управления СК РФ по Саратовской области Анатолий Говорунов.