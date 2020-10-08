Лечивший Навального омский врач перечислил возможные причины его состояния

Сделанные в Омске тесты подтвердили нарушения метаболизма у Алексея Навального. Состояние блогера могло быть обусловлено несколькими факторами, в том числе несоблюдением диеты и употреблением спиртного.

Главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области и завотделением ГКБ скорой медицинской помощи № 1 Александр Сабаев рассказал РИА «Новости», что могло сыграть свою роль.

«Факторы питания и <…> возможного употребления алкогольных напитков. Это фактор несоблюдения диеты либо ведение каких-то диет», — отметил врач.

Он подчеркнул, что в подобных ситуациях, как правило, речь идет именно о таких основных причинах.

«То, что метаболические нарушения были, это подтверждено лабораторными тестами», — обратил внимание Сабаев.

Он предположил, что пациент страдает дисфункцией поджелудочной железы. Возможно, это и спровоцировало резкие колебания сахара в крови Навального. Их удалось стабилизировать к моменту, когда блогера перевезли в другую клинику.

Консилиум врачей, напомнил Сабаев, сошелся на том, что у Навального было «нарушение углеводного обмена».