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    22 июня 2022, 19:05

    «Лечился, был диагноз». Родственник рассказал о москвиче, ранившем мужчину у храма

    Родственник рассказал, что у москвича, который ранил мужчину у храма, был диагноз

    Иван Степанов, Оксана Кириллова, Эльдар Рахимов

    Полицейские задержали 44-летнего москвича, которого заподозрили в нападении с ножом на мужчину в районе Карамышевской набережной. По данным ГУ МВД по Москве, произошел бытовой конфликт. Раненому потребовалась госпитализация. Родственник задержанного рассказал «360», что у того был диагноз.

    «Лечился, был диагноз». Родственник рассказал о москвиче, ранившем мужчину у храма

    «Он лечился. Когда — не помню. Был диагноз. Но мы не поддерживаем отношения», — сообщил муж сестры подозреваемого.

    Он утвердительно ответил на вопрос, лечился ли мужчина в медучреждении, но затруднился уточнить, была ли у него инвалидность и работал ли он.

    «С ножом он не нападал, не придумывайте», — добавил родственник.

    Свою версию событий он разъяснить отказался.

    По данным «МК», у нападавшего было целых два ножа. Раненого увезли в тяжелом состоянии.

    «В настоящее время с задержанным проводится ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — рассказали в главном управлении МВД по Москве.