«Лечился, был диагноз». Родственник рассказал о москвиче, ранившем мужчину у храма
Родственник рассказал, что у москвича, который ранил мужчину у храма, был диагноз
Полицейские задержали 44-летнего москвича, которого заподозрили в нападении с ножом на мужчину в районе Карамышевской набережной. По данным ГУ МВД по Москве, произошел бытовой конфликт. Раненому потребовалась госпитализация. Родственник задержанного рассказал «360», что у того был диагноз.
«Он лечился. Когда — не помню. Был диагноз. Но мы не поддерживаем отношения», — сообщил муж сестры подозреваемого.
Он утвердительно ответил на вопрос, лечился ли мужчина в медучреждении, но затруднился уточнить, была ли у него инвалидность и работал ли он.
«С ножом он не нападал, не придумывайте», — добавил родственник.
Свою версию событий он разъяснить отказался.
По данным «МК», у нападавшего было целых два ножа. Раненого увезли в тяжелом состоянии.
«В настоящее время с задержанным проводится ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — рассказали в главном управлении МВД по Москве.