«Лечился, был диагноз». Родственник рассказал о москвиче, ранившем мужчину у храма

Полицейские задержали 44-летнего москвича, которого заподозрили в нападении с ножом на мужчину в районе Карамышевской набережной. По данным ГУ МВД по Москве, произошел бытовой конфликт. Раненому потребовалась госпитализация. Родственник задержанного рассказал «360», что у того был диагноз.

«Он лечился. Когда — не помню. Был диагноз. Но мы не поддерживаем отношения», — сообщил муж сестры подозреваемого.

Он утвердительно ответил на вопрос, лечился ли мужчина в медучреждении, но затруднился уточнить, была ли у него инвалидность и работал ли он.

«С ножом он не нападал, не придумывайте», — добавил родственник.

Свою версию событий он разъяснить отказался.

По данным «МК», у нападавшего было целых два ножа. Раненого увезли в тяжелом состоянии.

«В настоящее время с задержанным проводится ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — рассказали в главном управлении МВД по Москве.