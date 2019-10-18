Лебедя с огнестрельным ранением нашли в Ленобласти

По словам управляющего усадьбой Анатолия Кокорева, лебедю оказывается вся необходимая помощь. Птица не отказывается от еды, ходит по вольеру и неплохо себя чувствует.

«Птиц надо выпускать весной или осенью, то есть опять же в охотничьи сезоны. Будет очень обидно, если мы лебедя выходим, он улетит на другое озеро и там его застрелят», — пояснил специалист.

По данным ИА Nation News, 15 октября неизвестный мужчина открыл пальбу по стае лебедей на Пяльницком озере. Часть птиц погибла, а другая получила ранения.