Лебедя с огнестрельным ранением нашли в Ленобласти
В Ленинградской области еще один лебедь с огнестрельным ранением попал в усадьбу Марьино на реабилитацию. Птицу ранили в Гатчине, передает «Петербургский дневник».
По словам управляющего усадьбой Анатолия Кокорева, лебедю оказывается вся необходимая помощь. Птица не отказывается от еды, ходит по вольеру и неплохо себя чувствует.
«Птиц надо выпускать весной или осенью, то есть опять же в охотничьи сезоны. Будет очень обидно, если мы лебедя выходим, он улетит на другое озеро и там его застрелят», — пояснил специалист.
По данным ИА Nation News, 15 октября неизвестный мужчина открыл пальбу по стае лебедей на Пяльницком озере. Часть птиц погибла, а другая получила ранения.