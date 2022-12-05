Происшествия 05 декабря 2022, 18:16 Лебедь вмерз в лед на Ростовском море

Читать 360tv в

Лебедь застрял во льду на балке Камышеваха в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на сообщение очевидцев.

Реклама

Женщина рассказала, что птица застряла там в одиночестве. Она не успела улететь, так как лед оковал Ростовское море за одну ночь. По словам местной жительницы, птица может совсем замерзнуть или стать жертвой бродячих собак. Пользователи социальных сетей посоветовали обратиться за помощью в МЧС.