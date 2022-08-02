Лебедь из парка в Невинномысске чуть не умер от переедания

Посетители парка Невинномысска перекормили местного лебедя, после чего ему потребовалась помощь ветеринара. Об этом сообщило издание NewsTracker со ссылкой на соцсети мэра города Михаила Миненкова.

Он призвал не кормить птиц хлебом, там как этот продукт опасен для них. В комментариях предложили повесить в парке табличку, которая предупредит об этом посетителей. Некоторые также призвали начать контролировать процесс кормления птиц.

«Сейчас лебедь находится под присмотром ветеринара. Когда его забирали, он был еле живой», — заключил Миненков.