Льдину с рыбаками и их машинами оторвало от берега в Хабаровском крае

Почти полсотни рыбаков в Хабаровском крае оторвались от берега на огромной льдине вместе со своими автомобилями. Льдину прибило течением к другому берегу, где нет дороги. Спасатели уже приступили к эвакуации людей, сообщило со ссылкой на краевое МЧС ИА «ХКС».

Льдина, на которой находились 46 человек и 24 автомобиля, оторвалась от берега. Это произошло в районе поселка Де-Кастри Ульчского района в акватории залива Чихачева. Сообщение об этом поступило экстренным службам в понедельник, около 17 часов по местному времени (около 10 часов по московскому).

Льдину прибило к другому берегу, и люди смогли покинуть ее. Но дорог в этой местности нет. К эвакуации людей приступили сотрудники краевой аварийно-спасательной службы. Решается вопрос доставки техники.

Ранее, в январе, около 20 рыбаков тоже унесло на льдине в Нижегородской области. Это произошло недалеко от Заволжья. Когда льдина пристала к берегу, люди смогли выбраться с нее и остались дожидаться спасателей. Некоторые рыбаки оставили на льдине свое снаряжение.