Льдину с 50 рыбаками оторвало от берега на Сахалине и уносит в море

Льдину с рыбаками-любителями оторвало в Долинском районе недалеко от сахалинского села Стародубского. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«В 1,5 километра от берега произошел отрыв ледового поля. В результате вдоль побережья образовалась трещина шириной пять-шесть метров, за которой находятся рыбаки-любители», — рассказали в МЧС.

По данным ведомства, на оторвавшейся льдине оказались более 50 рыбаков. В район происшествия выехали спасатели.

Местное издание АСТВ сообщало, что утром 25 февраля сахалинские рыбаки проигнорировали предупреждения синоптиков и вышли на припай у побережья села Стародубского.

По информации издания, припай взломало на разных участках — в частности, лед побило в районе бухты Тихой и мыса Рорей.

В соцсетях появлялись видео, где видно, как трещина расходится на глазах у рыбаков, но они упорно продолжают сидеть на льду с удочками.

Росгидромет 24 февраля предупреждал, что в районе залива Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина выходить на лед опасно из-за риска появления трещин и отрыва неустойчивой части припая.