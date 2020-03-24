24 марта 2020, 12:50
Льдину с 200 рыбаками отнесло от берега на Урале
Примерно 200 человек находились на льдине, когда ее оторвало и унесло в водохранилище Белоярской атомной электростанции в Свердловской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Площадь льдины составляет порядка 0,5 квадратных километра. Она отплыла от берега на 200 метров.
«Как только стало об отрыве льдины, на место выехали пять наших спасателей с тремя плавсредствами», — уточнили в «Центре спасения» города Заречного.
В настоящее время спасатели по группам перевозят пострадавших рыбаков на берег. Их жизни ничего не угрожает.