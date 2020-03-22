Льдина с десятками рыбаков оторвалась на Сахалине

Часть припая с рыбаками ушла в плавание в 1-1,5 километра от берега в заливе Мордвинова. Некоторые из находящихся на льдине людей пытались перебраться через образовавшуюся трещину, но упали в воду, говорится в материале.

При этом отмечается, что все же все рыболовы сумели самостоятельно покинуть льдину.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области, сейчас на берегу находятся спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Полякова и сотрудники ГИМС МЧС России.

В начале марта автомобиль с людьми провалилась под лед в Хабаровском крае. Желание покататься на льдине стоило местным жителям жизни. Транспортное средство затонуло на расстоянии около 40 метров от берега.

Спасатели предупредили, что сейчас выходить на лед крайне опасно. Он уже тает, стал более хрупким и ломким.