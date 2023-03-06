Происшествия 06 марта 2023, 08:00 Льдина с 50 рыбаками оторвалась от берега на Сахалине МЧС России: у села Лесное на Сахалине оторвалась льдина с 50 рыбаками, вылетел Ми-8

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В Корсаковском районе на юге Сахалина оторвалась от берега льдина с 50 рыбаками. Вертолет Ми-8 со спасателями вылетел на место, сообщило МЧС России.

Рыбалку устроили возле села Лесное. Льдина оторвалась от берега, когда на ней находились люди — сначала Главное управление МЧС России по Сахалинской области сообщило о 15 рыбаках, затем их количество уточнили до 50 человек. Из Южно-Сахалинска отправили наземную группировку спасателей и специалистов государственной инспекции по маломерным судам — всего 14 человек и 11 единиц техники. Также на место вылетел вертолет Ми-8.

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МЧС России предупредило, что выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина опасно для жизни. В заливе Мордвинова и на других участках под действием отжимного ветра и приливо-отливных колебаний уровня моря возникла угроза отрыва припая. В Долинском районе 5 марта с дрейфующей льдины сняли 12 рыбаков, еще шестеро спаслись сами.

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