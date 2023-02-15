Происшествия 15 февраля 2023, 09:13 Льдина с 18 рыбаками уплыла от берега в Охотское море МЧС: на Сахалине с оторвавшейся льдины спасли 18 рыбаков

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В Охотское море в Макаровском городском округе уплыла льдина с 18 рыбаками. Спасатели и волонтеры вернули их на берег, рассказало Главное управление МЧС России по Сахалинской области.

Рыболовы-любители рядом с селом Гребенское вышли на лед толщиной от 30 до 40 сантиметров. Произошел отлив, поднялся отжимной ветер, льдина оторвалась и уплыла на 100 метров от берега. Самостоятельно вернуться рыбаки не смогли и вызвали спасателей.

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В операции приняли участие сотрудники местной администрации, волонтеры и специалисты поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова — всего 14 человек и семь единиц техники. К 12:30 (04:30 по московскому времени) спасли 18 рыбаков.

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Кадры с места спасения показал RT. На них видно, что рыболовы застряли на большой льдине, которая отплыла далеко от берега и со всех сторон осталась окруженной водой. Спасатели помогли им по обломкам перебраться в лодки и на большую землю.

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