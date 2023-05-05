Важное 05 мая 2023, 10:48 Лавров пригрозил «конкретными действиями» в ответ на атаку беспилотников в Москве Глава МИД Лавров: РФ ответит не разговорами, а конкретными действиями на атаку по Кремлю РИА «Новости»

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Украина не могла направить на Кремль беспилотники без ведома западных кураторов. Россия ответит на это конкретными мерами, предупредил министр иностранных дел Сергей Лавров на полях саммита стран ШОС в Индии. Его процитировал телеканал «Звезда».

«Россия будет отвечать не разговорами, а конкретными действиями на попытку атаки украинских беспилотников на Кремль», — сказал он.

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Глава МИД России заявил, что украинские террористы не могли устроить нападение без ведома своих западных кураторов. Он назвал это враждебным актом и заявил, что хотя у России много терпения, она ответит на произошедшее. Сергей Лавров сказал, что обсудил с коллегами по ШОС атаку на Кремль и изложил им оценки российской стороны. Практически все его собеседники осудили этот теракт, в том числе представитель Пакистана.

Оценивая влияние этого случая на ситуацию вокруг Украины, министр сказал, что новых провокаций можно не ждать — президент Владимир Зеленский и его команда сделали все и в медийном пространстве, и практически, чтобы любая уважающая себя страна на захотела с ними общаться. Осознание этого, по его словам, зреет.

Направленные на Кремль беспилотники сбили ночью 3 мая, обломки повредили медные листы на куполе собора. США и Украина отвергли причастность к нападению.