05 мая 2023, 10:48
Лавров пригрозил «конкретными действиями» в ответ на атаку беспилотников в Москве
Глава МИД Лавров: РФ ответит не разговорами, а конкретными действиями на атаку по Кремлю
Украина не могла направить на Кремль беспилотники без ведома западных кураторов. Россия ответит на это конкретными мерами, предупредил министр иностранных дел Сергей Лавров на полях саммита стран ШОС в Индии. Его процитировал телеканал «Звезда».
«Россия будет отвечать не разговорами, а конкретными действиями на попытку атаки украинских беспилотников на Кремль», — сказал он.
Реклама
Глава МИД России заявил, что украинские террористы не могли устроить нападение без ведома своих западных кураторов. Он назвал это враждебным актом и заявил, что хотя у России много терпения, она ответит на произошедшее. Сергей Лавров сказал, что обсудил с коллегами по ШОС атаку на Кремль и изложил им оценки российской стороны. Практически все его собеседники осудили этот теракт, в том числе представитель Пакистана.
Оценивая влияние этого случая на ситуацию вокруг Украины, министр сказал, что новых провокаций можно не ждать — президент Владимир Зеленский и его команда сделали все и в медийном пространстве, и практически, чтобы любая уважающая себя страна на захотела с ними общаться. Осознание этого, по его словам, зреет.
Направленные на Кремль беспилотники сбили ночью 3 мая, обломки повредили медные листы на куполе собора. США и Украина отвергли причастность к нападению.
Кремль
Сергей Лавров
Реклама
Реклама