Судьба двух человек после схода лавины на Домбае остается неизвестной

После схода лавины в Карачаево-Черкесии судьба двух человек пока остается неизвестной. Об этом сообщили в МЧС России.

«Устанавливается местонахождение двух человек», — говорится в сообщении ведомства. Его приводит РИА «Новости».

Поисково-спасательные работы были приостановлены в связи с неблагоприятными погодными условиями. Сейчас на месте схода лавины идет снег, а скорость ветра достигает 25 метров в секунду, уточнило МЧС России в Telegram-канале. Работы возобновят утром во вторник.

Организована работа телефона «горячей линии», всего поступило 29 звонков.

Лавина сошла на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара в Домбае в понедельник, 18 января. По предварительной информации, снежная волна накрыла два вагончика, где располагались пункты проката горнолыжного снаряжения. Предварительной причиной схода снега назвали сейсмическое воздействие от другой лавины, которую принудительно спустили в другой точке. Прокуратура республики начала проверку.

Сотрудники МЧС в ходе поисково-спасательных работ извлекли тело одного погибшего. Им оказался президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Об этом рассказал сын погибшего Шамиль.