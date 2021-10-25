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    25 октября 2021, 16:13

    Лавина сошла с вулкана Чимборасо. Есть пострадавшие

    Четыре человека погибли из-за схода лавины с извергающегося вулкана Чимборасо в Эквадоре

    Арина Бобкова

    Лавина сошла со склона извергающегося вулкана Чимборасо на территории центральной части Эквадора. В результате четыре человека погибли и один пострадал. Об этом сообщило Agence France-Presse.

    В момент происшествия на склоне находились 12 человек. Информации о том, что произошло с остальными людьми, пока нет, передал сайт kp.ru.

    На данный момент на склоне работает группа экстренного реагирования. Спасатели привлекли к операции вертолет полиции.

    Ранее извержение вулкана Кумбре Вьеха произошло на испанском острове Ла-Пальма. Около 500 человек эвакуировали.