Лавина сошла на трассу в Красноярском крае

В ведомстве уточнили, что объем сошедшего снега составил около 800 кубометров. По данным издания, в результате никто не пострадал. Отмечается, что спецтехника дорожной службы задействована для очистки проезжей части.

«Движение затруднено, но проехать можно. Открыта одна полоса», — добавили в краевом управлении МЧС.