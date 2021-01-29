29 января 2021, 18:18
Лавина сошла на трассу в Красноярском крае
Под Красноярском на автодорогу Курагино — Черемшанка сошла лавина. Движение на участке пришлось временно ограничить. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
В ведомстве уточнили, что объем сошедшего снега составил около 800 кубометров. По данным издания, в результате никто не пострадал. Отмечается, что спецтехника дорожной службы задействована для очистки проезжей части.
«Движение затруднено, но проехать можно. Открыта одна полоса», — добавили в краевом управлении МЧС.