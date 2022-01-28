Лавина сошла на Транскавказскую магистраль, соединяющую Россию и Южную Осетию

Лавина сошла на Транскавказскую магистраль. Движение по единственной трассе, соединяющей Южную Осетию и Россию, закрыто для всех видов транспорта. Об этом сообщили в МЧС по Северной Осетии, передал «Интерфакс».

Лавина полностью перекрыла Транскавказскую магистраль. С 08:00 запрещено движение автотранспорта на участке поселок Бурон — Рокский тоннель, сообщили в МЧС. Ограничение ввели на проезд в обоих направлениях, оно будет действовать до особого распоряжения. Всех водителей ранее в пятницу призывали воздержаться от поездок в этом направлении. Сообщалось, что все силы и средства МЧС и аварийные службы приведены в режим готовности для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Штормовое предупреждение из-за высокой опасности схода лавин также объявили в горах Северной Осетии. Накануне Транскавказская магистраль еще функционировала в обычном режиме, хотя в регионе уже наметились проблемы из-за снегопада в горах.

Протяженность магистрали составляет 164 километра. Это единственная дорога, связывающая Россию и Южную Осетию, основной маршрут проходит по высокогорью.