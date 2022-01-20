Лавина снесла экстремалов из Самары на горе Барсук

Сход лавины произошел на горе Барсук. В результате снег снес нескольких экстремалов, которые пытались подняться на вершину. Об этом сообщил «Царьград».

Происшествие попало на видео. Автор ролика и двое его друзей поднимались по горе. В какой-то момент снег начал сползать вниз, увлекая за собой и молодых людей. Однако экстремалам повезло, никто из них не пострадал.

«Да, сегодня, примерно в полдень сообщение в поисково-спасательный отряд города Самары поступало. Трое парней скатились с горы, один из них зацепился за ветки, спасатели помогли ему оттуда выбраться, никто не пострадал», — рассказали в региональном управлении МЧС.