Лавина накрыла двух человек в Сахалинской области

Двух рабочих накрыла снежная лавина в Углегорском районе Сахалинской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Ведомство отметило, что спасателям удалось вызволить из снега обоих рабочих. Состояние одного указывается как среднее удовлетворительное, его передали медикам.

Второго спасти не удалось.

«В 14:35 (сах) поисковые работы завершились. Тело второго человека достали из-под снега», — говорится в сообщении МЧС.

В операции участвовали сотрудники Шахтерского военизированного горноспасательного пункта, всего 77 человек и 12 единиц техники.

Происшествие произошло на территории «Солнцевского угольного разреза».

Ранее две снежных лавины сошли в Невельском районе Сахалина в районе оживленной автомобильной дороги, никто не пострадал.

Также сход лавины произошел на горе Барсук. В результате снег снес нескольких экстремалов, которые именно в этот момент пытались подняться на вершину.