25 ноября 2023, 15:48
«Ласточка» сбила человека насмерть на МЦД-3
Источник «360»: человек попал под поезд на МЦД-3 между Останкино и Рижской
Между станциями МЦД-3 Ленинградско-Казанского диаметра электричка насмерть сбила человека. Под «Ласточку» он попал между станциями Рижская и Останкино, сообщил источник «360».
По его информации, в настоящее время тело погибшего находится на железнодорожных путях. На движение поездов это пока никак не повлияло, а сбивший человека состав уехал.
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Другие детали случившегося уточняются. На месте происшествия работают специальные службы для установления точных причин и обстоятельств аварии. Однако доступа к погибшему пока нет.
Приблизительно полторы недели назад поезд насмерть сбил человека на станции Ухтомская в Люберцах.
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