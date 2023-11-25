Эксклюзив 25 ноября 2023, 15:48 «Ласточка» сбила человека насмерть на МЦД-3 Источник «360»: человек попал под поезд на МЦД-3 между Останкино и Рижской РИА «Новости»

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Между станциями МЦД-3 Ленинградско-Казанского диаметра электричка насмерть сбила человека. Под «Ласточку» он попал между станциями Рижская и Останкино, сообщил источник «360».

По его информации, в настоящее время тело погибшего находится на железнодорожных путях. На движение поездов это пока никак не повлияло, а сбивший человека состав уехал.

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Другие детали случившегося уточняются. На месте происшествия работают специальные службы для установления точных причин и обстоятельств аварии. Однако доступа к погибшему пока нет.

Приблизительно полторы недели назад поезд насмерть сбил человека на станции Ухтомская в Люберцах.