Происшествия 04 января 2024, 02:24 «Ласточка» из Нижнего Новгорода застряла под Владимиром «Ласточка» из Нижнего Новгорода встала на пути из-за обледенения контактной сети РИА «Новости»

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Скоростной поезд «Ласточка», следующий из Нижнего Новгорода до Москвы, застрял под Владимиром этой ночью. Об этом сообщил Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

«Нижегородцы уже второй час стоят в поле в 30-градусный мороз в обесточенной „Ласточке“. В поезде отключилось отопление, осталось только резервное освещение», — уточнил канал.

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По предварительной информации, поезд остановился из-за обледенения контактной сети. На место отправили тягач.

По последним данным, «Ласточка» доехала до станции, пассажирам оказывают медицинскую помощь.

Ранее пассажирам следовавшего из Челябинска в Екатеринбург 2 января фирменного поезда «Орлан» продали билеты в вагон, которого не было. По словам одного из них, люди начали занимать свободные места, кому-то пришлось стоять, чуть не началась драка.