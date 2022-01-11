Ларек упал на мужчину в Подольске после того, как в него въехала «Газель». О произошедшем рассказали в ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла на Вокзальной площади города в 11:24. Водитель наехал на шаткое строение, задев его крышу. Пострадал находившийся под ним пешеход, которого пришлось госпитализировать.

Видео того, как «Газель» въезжает в строение ларька, который падает прямо на стоящего под ним мужчину, появилось в социальных сетях. Там же написали, что в обрушившемся киоске раньше продавали шаурму, а из-за его падения мужчина получил перелом ноги.

На видео можно заметить, как автомобиль задевает крышу павильона, после чего тот падает и полностью скрывает под собой пострадавшего. Женщина рядом успевает отскочить в сторону, а после пытается ему помочь, как и другие очевидцы.