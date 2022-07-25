Ларек шавермы загорелся в Петербурге

Пожар произошел в Санкт-Петербурге рядом с метро «Ленинский проспект». Там загорелся ларек с шавермой. Видеоролик, на котором изображен пожар, появился в Сети. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Ситуация случилась сегодня, 25 июля. Огонь охватил площадь в семь квадратных метров. Потушить пламя удалось спустя 20 минут. На данный момент не поступало информации о причинах случившегося. Пострадавших нет.