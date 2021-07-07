Ландшафтные пожары в Оренбургской области охватили сотни гектаров

В районе Медногорска в Оренбургской области пожарные потушили два ландшафтных пожара. Еще два предстоит ликвидировать, сообщил ОТР.

Огонь охватил 300 гектаров территории. Пожар тушили с помощью самолетов, которые сбросили 300 тонн воды на очаги возгорания. На месте продолжают работать специалисты. Сообщается, что жилым домам огонь не угрожает. Ландшафтный пожары возникли еще в понедельник в 10 километрах от Медногорска.