07 июля 2021, 16:53
Ландшафтные пожары в Оренбургской области охватили сотни гектаров
В районе Медногорска в Оренбургской области пожарные потушили два ландшафтных пожара. Еще два предстоит ликвидировать, сообщил ОТР.
Огонь охватил 300 гектаров территории. Пожар тушили с помощью самолетов, которые сбросили 300 тонн воды на очаги возгорания.
На месте продолжают работать специалисты. Сообщается, что жилым домам огонь не угрожает.
Ландшафтный пожары возникли еще в понедельник в 10 километрах от Медногорска.