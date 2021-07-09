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    09 июля 2021, 19:30

    Land Rover сбил мужчину на самокате в Новосибирске

    Полина Гребенщикова

    Ночью в Новосибирске водитель Land Rover сбил мужчину на самокате. Пострадавший находится в реанимации, сообщил «Царьград».

    Land Rover сбил мужчину на самокате в Новосибирске

    Инцидент произошел около двух часов ночи на Вокзальной магистрали. Мужчина на самокате пересекал улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль. 23-летний водитель автомобиля был трезв, сообщили в ГИБДД.

    Пострадавший получил тяжелые травмы и находится в реанимации. Его личность устанавливается.