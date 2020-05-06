06 мая 2020, 12:56
Land Rover и LADA Kalina столкнулись в Ленобласти. Пострадали пять человек
В Ленинградской области зафиксировано ДТП с участием LADA Kalina и Land Rover, в результате которого пять человек пострадали. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
По данным издания, авария произошла на седьмом километре автодороги Петродворец — Кейкино. Пять мужчин, находившиеся на момент столкновения в салоне отечественного авто, получили травмы. Их госпитализировали. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.