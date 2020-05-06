Land Rover и LADA Kalina столкнулись в Ленобласти. Пострадали пять человек

По данным издания, авария произошла на седьмом километре автодороги Петродворец — Кейкино. Пять мужчин, находившиеся на момент столкновения в салоне отечественного авто, получили травмы. Их госпитализировали. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.