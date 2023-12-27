Происшествия 27 декабря 2023, 19:13 Lamborgini угнали со стоянки автомойки в центре Москвы «112»: Lamborgini менеджера автосалона в Москва-Сити угнали со стоянки автомойки Фото: Matthias Balk / Global Look Press

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Менеджер автосалона в Москва-Сити потерял кроссовер Lamborgini Urus стоимостью свыше 50 миллионов рублей. Накануне он оставил машину на стоянке автомойки. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, когда мужчина не обнаружил премиальный автомобиль на месте, он поспешил в полицию сообщить о предполагаемом угоне.

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Lamborgini удалось найти на соседней улице. Оказалось, неизвестный всю ночь катался за рулем роскошного автомобиля по парковке ближайшего бизнес-центра. Затем он просто припарковал машину неподалеку.

Сотрудники мойки предположили, что ключи от дорогого автомобиля украли из шкафчика. Машину вернули сотруднику салона без каких-либо повреждений.

Ранее столичные полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля почти за два миллиона рублей. Он похитил машину у собутыльника, забрав ключи в его квартире.