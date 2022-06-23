Лакокрасочный цех загорелся на 2,4 тысячи «квадратах» в Электроуглях

Крупный пожар вспыхнул на предприятии в Электроуглях. По предварительным данным, возгорание возникло в цехе с лакокрасочными изделиями и растворителем.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, огонь успел распространиться на площадь 2,4 тысячи квадратных метров. У здания обрушилась крыша, добавил собеседник издания.

В пресс-службе регионального главка МЧС «360» подтвердили эту информацию. По данным ведомства, сообщение о возгорании в нежилом здании на улице Центральная, 116 в Электроуглях поступило в ведомство в 06:58.

«В настоящее время происходит горение трехэтажного кирпичного здания на площади 2400 квадратных метров, внутри находятся лакокрасочные материалы. По предварительным данным пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 55 человек и 17 единиц техники. Происходит тушение», — уточнили в пресс-службе.

По информации РЕН ТВ, цех, где произошел пожар, занимает три этажа. Все обстоятельства и причины происшествия уточняются.