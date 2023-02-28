28 февраля 2023, 09:30
Лакокрасочный цех автосервиса загорелся в Ульяновске
Администрация Ульяновска сообщила о возгорании в лакокрасочном цехе в Засвияжском районе
Возгорание произошло в покрасочной камере двухэтажного здания автосервиса в Засвияжском районе Ульяновска. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в социальной сети «ВКонтакте».
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Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
«На место выехали экстренные службы. Сотрудники автосервиса эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет», — заявили в администрации.
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Пользователи социальных сетях показали на видео, что от места пожара поднимается густой черный дым, его видно из разных точек Ульяновска.
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Точная площадь распространения огня на данный момент неизвестна.
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