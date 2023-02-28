Происшествия 28 февраля 2023, 09:30 Лакокрасочный цех автосервиса загорелся в Ульяновске Администрация Ульяновска сообщила о возгорании в лакокрасочном цехе в Засвияжском районе

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Возгорание произошло в покрасочной камере двухэтажного здания автосервиса в Засвияжском районе Ульяновска. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в социальной сети «ВКонтакте».

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«На место выехали экстренные службы. Сотрудники автосервиса эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет», — заявили в администрации.

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Пользователи социальных сетях показали на видео, что от места пожара поднимается густой черный дым, его видно из разных точек Ульяновска.

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Точная площадь распространения огня на данный момент неизвестна.