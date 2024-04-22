Происшествия 22 апреля 2024, 16:56 Lada Vesta отлетела в остановку в Саратове после ДТП с 2 машинами и автобусом Массовое ДТП с 3 машинами и автобусом произошло в Саратове Прокуратура Саратовской области / Telegram

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Три легковушки и пассажирский автобус попали в массовое ДТП на улице 50 лет Октября в Саратове. После удара одна из машин врезалась в остановку общественного транспорта, сообщили в региональной прокуратуре.

ЧП произошло днем напротив ТРЦ «Тау Галерея». Участниками аварии стали Opel Astra, Lada Vesta, ВАЗ 21114 и пассажирский автобус № 53. От удара водитель Lada потерял управление и въехал в остановку.

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В результате, по данным ведомства, пострадали водители транспортных средств и люди, которые стояли на остановке. Всем получившим травмы оказывают медицинскую помощь.

На место происшествия выехал заместитель прокурора района Артур Амбарцумян, добавили в пресс-службе. Все обстоятельства и причины массового ДТП устанавливаются.