Lada сбила стоявшую на дороге пенсионерку в Волгоградской области

Волгоградская полиция устанавливает обстоятельства гибели 87-летней пенсионерки под колесами Lada Kalina в Камышине.

Как сообщает novostivolgograda.ru, ДТП случилось около 22 часов. Пенсионерка стояла прямо на проезжей части. В темноте 22-летний водитель легковушки не успел вовремя заметить человека на дороге и сбил женщину. Она получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Известно, что в момент ДТП водитель был трезв и правил не нарушал.