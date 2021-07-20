Lada протаранила цементовоз под Ивановом. Пострадали дети

Два мальчика и две девочки пострадали при столкновении легковой машины и цементовоза в Савинском районе Ивановской области. Детей отправили в больницу, сообщили в региональном УМВД.

По данным полиции, в легковой машине были восемь человек, хотя ее максимальная вместимость составляет пять человек.

«Четверо детей 8-14 лет <…> госпитализированы. Характер травм уточняется, но ничего серьезного и опасного для жизни нет», — уточнили в пресс-службе.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать правоохранители, устанавливая все обстоятельства и причины ДТП. По предварительным данным, водитель Lada не затормозил и столкнулся с грузовой машиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

На опубликованных УМВД фото видно, что легковой автомобиль получил серьезные повреждения. У него смят капот, разбито лобовое стекло. Удар, судя по всему, пришелся в большей степени по правой стороне машины.

Состояние других участников в полиции не уточнили.