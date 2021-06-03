Lada подрезала автобус в Новокузнецке. Есть пострадавшие

В Новокузнецке произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, пострадали четыре человека. О происшествии сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на кузбасскую полицию.

Авария произошла по вине водителя Lada. Он не перестроился при повороте на крайнюю правую полосу и подрезал автобус. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса резко затормозил. Из-за этого четверо пассажиров автобуса получили переломы и ушибы. Они госпитализированы. В отношении водителя Lada возбудили административное дело о нарушении ПДД.