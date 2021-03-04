Lada наехала на лежащего на дороге мужчину в Белгородской области

В Белгородской области Lada наехала на лежащего на проезжей части 48-летнего мужчину. Травмы оказались смертельными.

Как сообщает bel.ru со ссылкой на информацию регонального УМВД, ДТП произошло в Корочанском районе 3 марта вечером. Помимо того, что мужчина лежал на дороге, находившийся за рулем машины 18-летний водитель еще и не справился с управлением из-за большой скорости. Трагедия произошла на Садовой улице села Мелихово. В результате наезда мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте ДТП.