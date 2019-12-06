LADA Largus сбила пешехода в Пензенской области

По данным информагентства, авария произошла накануне в Городищенском районе на 676-м километре федеральной трассы М-5 «Урал».

31-летний водитель отечественного авто сбил пешехода. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.