Эксклюзив 10 июля 2023, 06:28 Lada Largus на юго-западе Москвы влетела в столб и загорелась Движение по Ленинскому проспекту Москвы частично перекрыли из-за ДТП с Lada Largus РИА «Новости»

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На Ленинском проспекте в Юго-Западном административном округе Москвы автомобиль врезался в столб и загорелся. Движение в сторону Московской области частично ограничили. Пострадал один человек, сообщил источник «360».

Авария произошла 10 июля после полуночи. Lada Largus врезался в мачту городского освещения, после чего произошло возгорание в моторном отсеке и салоне на площади около двух квадратных метров.

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По информации источника, огонь потушили, а единственного пострадавшего — 19-летнего мужчину — после осмотра в состоянии средней тяжести увезли в городскую клиническую больницу № 1 имени Н. И. Пирогова с подозрением на черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

Оперативные службы продолжили работать на месте ДТП, сообщил Дептранс Москвы. Движение по Ленинскому проспекту в сторону Московской области частично ограничили.