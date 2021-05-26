Lada Kalina влетела в остановку на Кутузовском проспекте в Москве

Lada Kalina влетела в остановку общественного транспорта в Москве. ЧП произошло у дома №8 по Кутузовскому проспекту.

Машина вылетела на тротуар на большой скорости и перевернулась. Фото и видео с места происшествия появились в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО». На опубликованных кадрах можно видеть, что Kalina полностью залетела под крышу остановки. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Информацию о ДТП подтвердили в региональном ГУ МВД. По данным ведомства, Lada ехала по выделенной полосе на Кутузовском проспекте. В процессе движения водитель столкнулся с машиной, которая поворачивала направо. В итоге от удара Каlinа вылетела на тротуар рядом с остановкой общественного транспорта.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один пешеход, который в этот момент был на тротуаре. Проверка продолжается.