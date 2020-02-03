Lada Kalina сбила двух пешеходов в Пензе

По данным информагентства, авария произошла напротив одного из домов на улице Дружбы. 27-летний водитель легковушки сбил 42-летнюю женщину и 47-летнего мужчину. Первой потребовалась госпитализация, второму медики оказали помощь на месте и отпустили домой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.