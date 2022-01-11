Lada Kalina насмерть сбила женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в Тольятти

В Тольятти произошло смертельное ДТП. Там водитель Lada Kalina насмерть сбил женщину 1967 года рождения. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла в Автозаводском районе на Южном шоссе со стороны улицы Борковской в сторону улицы Заставной. В момент аварии женщина пыталась перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате она получила травмы, не совместимые с жизнью. Женщина скончалась на месте ДТП.