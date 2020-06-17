LADA и Hyundai столкнулись в центре Пензы

По данным информагентства, на перекрестке улиц Куйбышева и Чкалова отечественное авто столкнулось с иномаркой Hyundai Solaris, на которой была символика такси. В результате LADA перевернулась, сбив дорожный знак. У машины такси сильно повредился перед — разбит бампер, капот, фара отсутствует. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.