LADA и «ГАЗель» столкнулись в Башкирии. Один человек пострадал

По данным издания, авария произошла накануне на 40-м километре дороги Уфа — Оренбург. 29-летний водитель легковушки допустил столкновение с фургоном, двигавшимся в попутном направлении. В результате «ГАЗель» отбросило и она перевернулась. Водитель LADA пострадал. Его доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.