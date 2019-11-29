LADA и «ГАЗель» столкнулись в Башкирии. Один человек пострадал
В Башкирии зафиксировано ДТП с участием отечественного авто LADA Largus и фургона «ГАЗель», передает портал ToDay News Ufa со ссылкой на ГИБДД по республике.
По данным издания, авария произошла накануне на 40-м километре дороги Уфа — Оренбург. 29-летний водитель легковушки допустил столкновение с фургоном, двигавшимся в попутном направлении. В результате «ГАЗель» отбросило и она перевернулась. Водитель LADA пострадал. Его доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.