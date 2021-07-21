LADA и автобус столкнулись в Кемерове

В Кемерове произошла авария с участием легковушки LADA и маршрутного автобуса, передал «ФедералПресс» со ссылкой на региональное МВД.

ДТП случилось на пересечении Волгоградской улицы и проспекта Ленина. По предварительной информации, 23-летний мужчина за рулем отечественного авто не справился с управлением и выехал на встречку, где вписался в автобус. В результате оба водителя получили травмы.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.