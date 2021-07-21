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    21 июля 2021, 12:47

    LADA и автобус столкнулись в Кемерове

    Артур Блянихов

    В Кемерове произошла авария с участием легковушки LADA и маршрутного автобуса, передал «ФедералПресс» со ссылкой на региональное МВД.

    ДТП случилось на пересечении Волгоградской улицы и проспекта Ленина. По предварительной информации, 23-летний мужчина за рулем отечественного авто не справился с управлением и выехал на встречку, где вписался в автобус. В результате оба водителя получили травмы.

    Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.