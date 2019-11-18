LADA Granta вылетела в кювет и перевернулась в Пензенской области

По данным информагентства, авария произошла накануне на 90-м километре трассы «Пенза-Шемышейка-Лопатино». 29-летний водитель не справился с управлением, отечественная легковушка перевернулась, вылетев в кювет. Травмы получили молодая девушка и грудной ребенок, которые на тот момент находились в салоне авто. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.