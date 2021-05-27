Lаdа Grаntа улетела в кювет в Волгоградской области: один погиб, двое пострадали

На трассе Волгоград — Элиста в Светлоярском районе Волгоградской области произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительной информации, поступившей от пресс-службы региональной полиции, Lаdа Grаntа двигалась по трассе по направлению из Элисты в Волгоград. На 48-м километре автомобиль потерял управление и вылетел в кювет. От удара машина перевернулась.

Как сообщил novostivolgograda.ru, в аварии погиб 25-летний водитель Lаdа. Несмотря на то, что машина не получила серьезных повреждений, житель Ставропольского края умер на месте от полученных травм. Его 29-летний и 37-летний пассажиры госпитализированы с травмами.