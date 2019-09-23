LADA Granta и ВАЗ-2110 столкнулись в Башкирии. Два человека пострадали
В Башкирии зафиксировано ДТП с участием двух отечественных легковушек, в результате которого два человека получили травмы. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на республиканскую ГИБДД.
По данным издания, авария произошла накануне на улице Комсомольской в селе Иванаево. 31-летний водитель LADA Granta врезался в ВАЗ-2110, который пропускал встречный транспорт, остановившись для поворота. В итоге пострадал водитель ВАЗ, а также его 21-летняя пассажирка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.