Обстоятельства столкновения двух теплоходов рядом с Лабытнанги начали выяснять

Новоуренгойская транспортная прокуратура начала выяснять причины столкновения двух теплоходов на Ямале. Об этом рассказала исполняющая обязанности транспортного прокурора Екатерина Васильева в беседе с «Север-Пресс».

Ситуация произошла 15 октября в протоке реки Шамопосл, рядом с городом Лабытнанги. Там столкнулись теплоходы «Туман-1» и «РПБ-302». На втором судне в момент столкновения находилось пять человек. Пострадавших нет.

«Туда выезжали специалисты, но делать выводы пока рано. Транспортное происшествие расследуется минимум 15 дней. Сейчас Госморнадзор будет устанавливать, кто виновен, какие действия были допущены. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующие решение», — рассказала Екатерина Васильева.