Эксклюзив 25 июля 2023, 15:52 Лаборатория МЧС не выявила превышения аммиака внутри московского ТЦ «Времена года» Источник «360»: в московском ТЦ «Времена года» не зафиксировали превышения ПДК аммиака

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В торговом центре «Времена года» в ЗАО столицы после повторного обследования не выявили превышения ПДК аммиака. Причиной подозрительного запаха стали испорченные продукты, сообщил источник «360».

По нашим данным, 25 июля четыре экипажа спасателей вновь прибыли на экстренный вызов в торговый ТЦ «Времена года» на Кутузовский проспект, чтобы обследовать внутренние помещения на концентрацию аммиака в воздухе.

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Источник уточнил, что сотрудники Следкома планировали изъять часть трубы, из которой произошел прорыв кипятка. Однако их работе помешал подозрительный запах. Дело в том, что в помещении на втором этаже скопилось много испорченных продуктов и намокших материалов, поэтому держался непонятный смрад.

Следователи предположили, что это аммиак, и не стали резать трубу, а вызвали специалистов.