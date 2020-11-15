15 ноября 2020, 17:18
Квартиры загорелись в шестиэтажке в Ставрополе. СМИ сообщили о взрыве
Пожар начался в двух квартирах шестиэтажного дома на улице Пригородной в Ставрополе. Пожарные потушили огонь, который полыхал на 70 квадратных метрах. Три человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.
«Из здания эвакуированы порядка 200 человек. Есть пострадавшие — три человека. С термическими ожогами два человека доставлены в РБ, одному человеку помощь оказана амбулаторно», — говорится в сообщении МЧС.
По данным спасателей, дом не газифицирован. СМИ со ссылкой на источники пишут, что пожар начался из-за взрыва газового баллона в одной из квартир.
О ЧП сообщили в 13:45. В 15:05 пожарные справились с огнем. Пожар тушили 55 человек и 17 единиц техники.